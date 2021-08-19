Рудий пес покупався в Дніпрі та виліз геть зеленим: жахливі фото

Мешканка Черкас зняла на фото свого собаку, який покупався у Дніпрі. Стан води у річці був настільки жахливим, що рудий пес став зеленим.

Фото собаки виклала у фейсбуці Ірина Вербівська, яка 17 серпня писала про надзвичайну забрудненість Дніпра неподалік від Черкас. Новим постом жінка підкреслила, що річка гине через діяльність людей.

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За словами активістки, відеозапис забруднення зовсім не здатен повністю передати весь сум ситуації.

Замість води буде зелена каша



Дніпро жахливо зацвітає / Фото Ірини Вербівської

Вербівська зазначила, що днями знову поїде на місце зйомок та зніме ще більше матеріалу. Оскільки не показала чималу кількість жахів:

10 кілограмів дохлих товстолобів, які плавають на поверхні, і їх клюють чайки;

як рибалки виловлюють напівдохлу рибу сачком, а потім вона виявиться на ринку і на вашому столі;

як по всьому Дніпру стоять сітки, якими виловлюють риб-санітарів.



Як пережив це купання собака, невідомо / Фото Ірини Вербівської



Всю гидоту зливають в Дніпро, навіть якщо це припинити, багато років знадобиться на відновлення. Дніпро насправді гине, я це спостерігаю з кожним роком. Риби стає все менше, а та що є – вона вся з паразитами й виразками. Я ніколи не купую рибу на базарі, тому що знаю, що там продають,

– підкреслила Вербівська.

Річка, як стверджує жінка, перетворюється на болото, а незабаром замість води буде лише зелена каша.

У Києві стан води у Дніпрі вже кілька діб залишається придатним для купання. Чим і користуються тисячі мешканців столиці попри деяке похолодання.