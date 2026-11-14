У Запоріжжі повністю зупинили рух греблею ДніпроГЕС

У Запоріжжі 14 листопада повністю перекрили рух транспорту через греблю ДніпроГЕС в обох напрямках. Водіїв закликали скористатися альтернативними переправами через Дніпро.

Як повідомили в Патрульній поліції Запорізької області та Запорізькій ОВА, водіям радять заздалегідь коригувати свої поїздки містом через запроваджені обмеження.

Що відомо про обмеження

Для перетину річки Дніпро та об'їзду перекритої ділянки організували альтернативні маршрути.

Проїзд транспорту наразі здійснюється через Арковий міст на острові Хортиця, Вантовий міст, а також через міст імені Преображенського.

Представник Запорізької ОВА Михайло Семікін також підтвердив повне перекриття сполучення та закликав містян враховувати цю інформацію під час планування маршрутів. Про точні терміни відновлення проїзду через споруду посадовці пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, що напередодні у Запоріжжі під час розбору завалів загинув рятувальник. На нього впала бетонна плита.

Також Росія влучила по п'ятиповерхівці у місті. Унаслідок удару 50 людей поранено, з них 8 дітей.