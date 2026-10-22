Рух Південним мостом у Києві обмежено після атаки

У ніч на 22 жовтня Росія завдала масованої атаки по Києву. Наразі рух Південним мостом обмежено.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та КМДА.

Що відомо про ураження

Унаслідок російського обстрілу пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Через це ним обмежено рух транспорту у напрямку з правого на лівий берег.

Просимо враховувати це при плануванні свого маршруту,

– написали в КМДА.

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Нагадаємо, що перша балістика полетіла на Київ ще пізно увечері 22 жовтня.

Унаслідок атаки станом на 6:05 у столиці постраждали 15 людей. Зокрема, 2 дитини по 15 років. 8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Фіксується низка руйнувань. Зокрема, у Печерському районі пошкоджена будівля станції швидкої допомоги. Також пошкоджень внаслідок обстрілу зазнали 6 автомобілів швидкої. Серед медпрацівників постраждалих немає.

А у Дарницькому районі було влучання на територію об'єкта транспортної інфраструктури.