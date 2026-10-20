Поблизу Північного мосту у Києві задимлення: у КМДА розповіли про ситуацію

Російські війська вдень 20 жовтня атакували Київ ударними безпілотниками. Поблизу Північного мосту здійнявся дим.

Про деталі повідомили в КМДА.

Чи було влучання по Північному мосту

Сама переправа не зазнала влучань, проте проїзд цією ділянкою наразі ускладнений.

Правоохоронці документують наслідки атаки російських безпілотників безпосередньо поблизу споруди.

Через роботу слідчих груп можливі відхилення від графіка громадського транспорту, маршрути якого пролягають через міст. Влада закликає пасажирів і водіїв враховувати можливі затримки під час пересування столицею.

Повітряна тривога в Києві триває, тому містянам радять перебувати в безпечних місцях до офіційного відбою небезпеки.

Важливо! Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні. Слідкувати за рухом ворожих БпЛА ви можете у нашій хронології.

Нагадаємо, що упродовж 20 жовтня Росія атакує Київ ударними безпілотниками. У кількох районах столиці сталися влучання, також відомо про постраждалих, а також загиблого.