Поліція повідомила про зміни у русі Північним мостом

На Північному мосту змінили правила руху транспорту. З лівого на правий берег пропускають лише громадський транспорт

Про оновлення щодо руху Північним мостом розповіли в патрульній поліції.

Як дозволено переміщатися Північним мостом?

Легкові автомобілі, які їдуть проспектом Романа Шухевича в напрямку мосту, мають розвернутися біля перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака.

Вантажівки, своєю чергою, повинні розвертатися поблизу мосту через річку Десенка. Після цього водії можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Рух Північним мостом з лівого берега на правий дозволений лише громадському транспорту. У зворотному напрямку можуть їхати також легкові автомобілі.

У поліції також уточнили, що заїхати до парку "Муромець" і торговельних центрів можна виключно з правого берега.

Схема руху Північним мостом / Фото поліція

Зауважимо, що Північний міст неодноразово закривали через російські атаки.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві планують збудувати водні переправи через Дніпро та під'їзні дороги до них. На проєкт передбачили 1 мільярд гривень.

За словами мера, Місця для будівництва переправ визначатиме військове командування.