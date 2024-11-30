У центрі Києва 1 грудня обмежать рух: яка причина

Управління державної охорони (УДО) попередило киян про те, що у неділю, 1 грудня, буде обмежено рух. Мова про центральну частину міста, проте без конкретизації.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис УДО на фейсбуці.

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Чому в центрі Києва 1 грудня буде обмежено рух

У зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом,

– написали в УДО.

Там додали, що структура охороняє очільників іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами. Тож військовослужбовці УДО та Нацполіції можуть тимчасово обмежувати або забороняти рух авто і пішоходів, якщо їхатиме транспорт із високими гостями. А ще можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

Поки що немає деталізації, які саме вулиці перекриють. На сторінках КМДА, Київавтодору, поліції ще немає інформації про обмеження руху 1 грудня.

Цікаво! 1 грудня дозволять рух легкових авто та пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом. Про це, а також про метро на Троєщину читайте тут.