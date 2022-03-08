Рух Укрзалізниці на 9 березня

У телеграм-каналі Укрзалізниці оприлюдними розклад руху потягів на 9 березня.

Потяги будуть відправлятись з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Вінниці.

До теми: Укрзалізниця звільнила провідників, що вимагали гроші за місця на евакуаційних поїздах

Також з можливими змінами будуть відбуватись евакуаційні рейси Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу. Зокрема, опрелюднений графік міжнародних евакуаційних рейсів.

З Києва:

01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця – Харків

06:23 – №142 Львів – Лиман

06:23 – №114 Львів – Лиман

07:00 – №722 Дарниця – Харків

07:00 – №732 Дарниця – Дніпро

08:00 – №705 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам'янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:00 – №743 Київ –Львів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів

07:15 – ІС+ Харків – Львів

08:00 – ІС+ Харків – Львів

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахов

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

15.02 – Харків – Ужгород

Рейси по ст. Дніпро:

06:23 – №796 Дніпро – Харків

14:00 – №732 Дніпро – Львів

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

Рейси по ст. Вінниця:

00:28 – №105 Київ – Одеса

00:58 – №078 Одеса – Ковель

01:05 – №041 Дніпро – Трускавець

02:35 – №771 Київ – Хмельницький

03:42 – №060 Чоп – Київ

03:42 – №058 Ворохта – Київ

03:54 – №106 Одеса – Київ

04:31 – №081 Ужгород – Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам'янець-Подільський – Київ

16:41 – №772 Хмельницький - Київ

17:20 – №769 Київ – Камянець-Подільський

18:07 – №055 Київ – Рахів

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

Додаткові евакорейси по ст. Харків:

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

10:40 – №239/240 Харків – Львів;

Додаткові евакорейси по ст. Дніпро:

8:00 – №907/908 Дніпро – Хелм;

10:30 – №911/912 Дніпро – Хелм;

11:00 – №203/204 Дніпро – Чоп;

15:00 – №213/212 Дніпро – Трускавець

Додаткові евакорейси по ст. Запоріжжя:

11:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;

12:20 – №223/224 Запоріжжя – Львів;

16:05 – №227/228 Запоріжжя – Ковель

Додаткові евакорейси по ст. Кривий Ріг:

10:30 – №916/915 Кривий Ріг – Хелм.

Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться завтра з Лиману – о 13:00 до Львова, та з Одеси – поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.

А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня виглядатиме так:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 956 Львів – Хрубешув о 07:10;

№35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

Нагадуємо, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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