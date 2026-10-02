Рух зеленої гілки метро Південним мостом можуть відновити, – Кличко

2 жовтня пройшло засідання Ради оборони Києва за участі військових, представників СБУ та ДСНС, правоохоронців. Підіймалося, зокрема, питання роботи метро.

Про деталі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Чи відновлять рух зеленою гілкою метро

Питання про рух зеленої гілки метро залишається відкритим.

Кличко повідомив, що метрополітен готовий відновити після атак 1 жовтня рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги.

Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури,

– наголосив він.

Рада оборони столиці також розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві.

"Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки. З урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті. Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, що росіяни намагаються усіляко паралізувати життя у столиці, тому б'ють по мостах. Вдень 1 жовтня були два влучання безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту. Увечері стався третій удар. Безпілотник влучив у дорожнє полотно.