У руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка: дитина отримала серйозні травми

У Кривому Розі прямо в руках малолітньої дитини вибухнула батарейка. Хлопчик отримав численні травми та наразі перебуває у лікарні.

Про вибухи батарей та акумуляторів вже неодноразово повідомляли медіа. Наприклад, нещодавно в руках дівчинки вибухнув планшет.

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Батарейка нагрілася на сонці

Мати дитини під час вибуху перебувала на роботі. 11 річний хлопчик був вдома зі своїм 14-річним братом – той перебував у своїй кімнаті. Батарейка, що вибухнула, лежала під сонцем. Тільки-но хлопчик взяв її до рук, батарейка одразу розірвалася.

Хлопця доправили у 8 лікарню з вибуховою травмою. Лікарі виявили множинні уламкові рани грудної клітини та рвані рани пальців правої кісті.

Матір хлопця виховує 3 дітей. Наразі з нею спілкується поліція – з'ясовує деталі справи.

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