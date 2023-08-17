У руках 11-річного хлопчика вибухнула батарейка: дитина отримала серйозні травми
Джерело:"СВОЇ"
У Кривому Розі прямо в руках малолітньої дитини вибухнула батарейка. Хлопчик отримав численні травми та наразі перебуває у лікарні.
Про вибухи батарей та акумуляторів вже неодноразово повідомляли медіа. Наприклад, нещодавно в руках дівчинки вибухнув планшет.
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Батарейка нагрілася на сонці
Мати дитини під час вибуху перебувала на роботі. 11 річний хлопчик був вдома зі своїм 14-річним братом – той перебував у своїй кімнаті. Батарейка, що вибухнула, лежала під сонцем. Тільки-но хлопчик взяв її до рук, батарейка одразу розірвалася.
Хлопця доправили у 8 лікарню з вибуховою травмою. Лікарі виявили множинні уламкові рани грудної клітини та рвані рани пальців правої кісті.
Матір хлопця виховує 3 дітей. Наразі з нею спілкується поліція – з'ясовує деталі справи.
Надзвичайні випадки з дітьми
- У Полтаві дитина застрягла у поштоматі. Деталі справи з'ясовуються, але попередньо хлопчик під час гри заліз туди і його заблокувало.
- На Київщині хлопчика вразило струмом – він дістався до дротів господарського приміщення. Дитина отримала опік руки.
- Також на Київщині 5-річну дівчинку зняли з підвіконня 2 поверху. Вона хотіла спуститися у подвір'я по канату.