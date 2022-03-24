У руках Росії немає нічого українського, – Зеленський

Президент Зеленський наголосив, попри те, що росіяни окупували певні населені пункти та території, в їхніх руках немає нічого українського. Народ демонструє колосальну силу духу, яка протистоїть силі зброї.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю виданню La Repubblica. Зеленський наголосив, що потрібно бути максимально чіткими у формулюваннях і розумінні ситуації.

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Те, що росіяни захопили, їм насправді не належить, – президент

В руках Росії немає нічого українського. Так, вони захопили деякі території, окупували наші українські населені пункти, як справжні ядерні терористи захопили Запорізьку і Чорнобильську АЕС, щоб шантажувати світ, але все це їм не належить, бо українці чинять опір

– наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що армія, влада та пересічні громадяни згуртувались і чинять опір. Люди перебувають у нелюдських умовах, проте все одно виходять на акції протесту проти окупації.

Люди під кулями зривають прапори

Люди під кулями зривають російські прапори і протистоять окупації. Це відбувається на нашому Сході і Півдні, під Києвом, Мелітополь, Маріуполь, Херсон, Волноваха, Попасна, Ірпінь, Макарів, Буча, Чернігів…

– додав Зеленський.

Глава держави висловив віру в те, що весь цивілізований світ об'єднається з Україною і вдасться зупинити війну. Україна наразі – це форпост, який стримує агресора. Путін не зупиниться, сказав Зеленський, і піде далі, а це треба розуміти всім світовим лідерам.

Варто подивитись – звернення Зеленського до парламенту Швеції: