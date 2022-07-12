"Руко*опі розп***яї": у росіян істерика через удари ЗСУ по складах в Новій Каховці

Збройні Сили України знищили ворожий склад окупантів в Новій Каховці. росіяни через це затіяли істерику.

Вороги у коментарях масово вживають нецензурну лексику та чомусь дуже обурюються. Про це відомо з херсонських телеграм-каналів.

Читайте також В окупованій Новій Каховці прогриміли вибухи: ЗСУ знищили ще один ворожий склад – епічне відео

росіяни шоковані вибухами

Вороги не стримували себе у коментарях та активно висловлювали свою думку щодо того, що відбувалось:

"ну що це за *опа";

"довго це б**дство буде продовжуватись";

"склади самі знищили. Жест доброї волі";

"це який склад до рахунку? 15".

Окрім того, росіяни розуміють, що в російській армії щось пішло не за планом та люди починають відверто обурюватись та згадувати надані Україні США американські артилерійські системи HIMARS:

"*опт. Ще довго це терпіти будем";

"не це п***ець. Х***ли другий тиждень наші склади громлять, як у ло**в останніх. Зате на брифінгах у нас все з***ись. Противно слухати вже";

"ну краса ж";

"ахаха. "Другу армію світу" **буть 4 "Хаймарса". Я не уявляю, як ви з американцями зібрались воювати. Вони вас з лиця землі зітруть, при бажанні";

"розпи***ї, 4 "Хаймарса" знайти не можете. А що буде, якщо їх буде 8? Давайте збирайтесь і уй**уйте звідти. Руко**пи".

росіяни обурюються поведінкою ЗСУ / Скриншот з телеграму

Натомість російські пропагандисти продовжують безсоромно брехати, хоч у їхні "історії з часом вірить все менше людей, та цього разу вони заявили нібито ЗСУ вдарили по житлових будинках та Каховській ГЕС. Поширюють цю інформацію свідомо, чекаючи на тих, хто готових воювати проти України.



Брехня Соловйова та росЗМІ: дивіться фото

Останні новини з Херсонщини

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що трапився вибух в житловому будинку.

Також місцеві жителі повідомили про детонацію боєкомплектів на складі окупантів.

Варто пригадати, що Володимир Зесенський доручив ЗСУ звільнити Південь.

Дивіться також – "Хаймарси" жорстко обнуляють росіян в Україні: відео