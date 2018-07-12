Руководство страны игнорирует реальность: нельзя добровольцам запретить быть на Донбассе

Командующий ООС Наев сделал вчера, 11 июля, крайне прискорбное заявление.

"Що стосується людей, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань у зону бойових дій, котрі не мають законного права мати зброю... Тепер люди, які не входять до складу жодної силової структури, офіційно, згідно з нормами закону, позбавлені права перебувати в зоні бойових дій...

У районі бойових дій можуть і будуть перебувати тільки Збройні сили України та підрозділи інших силових структур, які беруть участь в ООС. Усе".

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Говоря о тех героях, которые продолжают выполнять "незрозумілі штабу ООС завдання", вижу, что нынешнее руководство Украины по-прежнему не понимает значение добровольческого движения.

Что такое сегодня добровольческие отряды на фронте? Это около десятка боевых групп, это пару сотен бойцов на фронте. Это очень немного по числу – но это неоценимо много по качеству для армии, которая не может восполнить некомплект даже массовым прикомандировыванием тыловиков.

Поскольку штаб ООС плохо понимает значение добровольцев, процитирую как отзывается о добровольцах с "непонятными заданиями" прекрасный боевой командир 24-й механизированной бригады Валерий Гудзь:

"Командир штурмовой роты добровольческого корпуса "Правый сектор" Дима Коцюбайло. Ему всего 21 год, но это один из лучших бойцов, которых я видел на этой войне. Какой у него дух. Настоящий воин!

Как-то беседуем с Да Винчи. Я умничаю: так и так, чтобы понимать, как управлять ПТУРом, нужно сделать как минимум десять пусков. А мне этот паренек спокойно, без пафоса, говорит: "Правильно вы все говорите, только я в боевых условиях сделал уже триста пусков".

Разговорившись, мы выяснили, что знаем друг друга с 14-го года. Я присматриваюсь к добровольческим подразделениям. У них огромная организованность и дисциплина. Поэтому они и воюют хорошо. Многому у них нужно учиться.

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А сейчас я в восторге от добровольцев. Санта и его подразделение – идеальная работа на фронте. Ставлю своим его в пример".

Боевой командир ставит в пример!

Добровольцы сейчас – мотивированные, профессиональные бойцы, хорошо знающие район боевых действий. Они действуют, как правило, в районах, где ведутся контактные бои, где близкие дистанции до противника, усиливают пехоту.

Исчезнут ли добровольцы с фронта? Нет. И не могут исчезнуть, потому что слишком бедна армия мотивированными опытными пехотинцами, слишком велик фронт, слишком большой некомплект, и для рискованных задач добровольцы очень важны. Потому что в армии правят совковые порядки, как до войны в 2013-м, книжечка генерала Уразова.

Просто комбриги просят теперь добровольцев спарывать свои шевроны, ходить на фронте без опознавательных знаков, будут еще больше прятаться, им будет еще трудней воевать.

Да уже сто раз можно было придумать способы узаконить добровольцев. Например, оформить их как подразделение ССО; как воинскую часть с особым статусом; как подразделение территориальной обороны Донецкой области. И вместо того, чтобы подавлять и скрывать, наоборот, опереться на добровольцев, гордиться их службой, помогать!

Но пока вместо развития добровольческого движения, вместо поддержки людей, которые сражаются из благородных патриотических соображений на свой страх и риск, у которых дисциплина и подготовка выше, чем в большинстве воинских частей в Украине, продолжается глупейшая политика замалчивания и принижения значения добровольческого движения.

Один из ярких примеров, как Порошенко и его руководители силовых структур не умеют использовать огромный потенциал добровольцев. В ответ будет новая волна раздражения людей, которые после таких решений понимают, что руководство страны и штаб ООС игнорируют реальность.

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