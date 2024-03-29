У Румунії біля кордону з Україною впав безпілотник: що кажуть у Бухаресті

У Румунії на фермі поблизу українського кордону знайшли фрагменти безпілотника. Представники Збройних сил та органів охорони правопорядку Румунії вже розслідують цей інцидент.

Безпілотник впав за 8 км від переправи через Дунай, що простягається від муніципалітету Бреїла до острова. Поле, на яке впав дрон, розташоване за 23 кілометри від кордону з Україною.

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Місцеві жителі повідомляють, що нібито чули "дивні звуки" і ділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає з неба.

За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї і, швидше за все, у нього відмовила система наведення GPS.

Що заявили в Міноборони Румунії

Міністерство оборони спільно зі спеціалізованими структурами проводить розслідування події за спеціальними оперативними процедурами.

Увечері 28 березня було виявлено фрагменти, які, судячи з усього, належали повітряному пристрою, що впав на фермерську землю на Великому Браїловському острові,

– йдеться в заяві міністерства.

Варто зазначити, що раніше вже фіксували щонайменше п’ять інцидентів з падінням безпілотників на румунській території.

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