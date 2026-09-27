Румунія підняла F-16 і гелікоптер через невідому повітряну ціль біля кордону з Україною

Невідомий літальний апарат перетнув румунський кордон з боку України та заглибився в територію країни. Для перехоплення об'єкта військові терміново підняли в небо бойову авіацію.

Інцидент стався у ніч проти 27 вересня. За даними радіолокаційних систем, об'єкт перебував у повітряному просторі сусідньої держави лише кілька хвилин. На його пошуки відправили два винищувачі F-16 та один військовий гелікоптер.

Які деталі інциденту?

Попри оперативну реакцію авіації, румунським пілотам не вдалося візуально виявити чи збити порушника.

Згодом сигнал від невідомого апарата просто зник з радарів у районі населеного пункту Пардіна. Наразі військові та правоохоронці з'ясовують, чим саме був цей об'єкт та чи залишив він уламки на землі.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що подібні випадки стаються не вперше. Зокрема, вранці 24 вересня Румунія підіймала винищувачі через масовану російську атаку по півдню України. Тоді радіолокаційні системи зафіксували групу цілей неподалік кордону, для моніторингу яких залучили іспанські F-18.

Крім того, російські дрони регулярно турбують і Молдову. Нещодавно там шукали уламки безпілотників після нічних вибухів в Оргіївському та Калараському районах.

Історик і доктор філософії Юрій Фельштинський вважає, що Росія могла відмовитися від масштабного сухопутного вторгнення в країни Євросоюзу через нестачу необхідних військових ресурсів.

На його думку, Москва може зробити ставку на інший формат агресії – масоване застосування дешевих безпілотників для атак і руйнування європейських міст. Йдеться про прагнення послабити НАТО та домогтися розпуску Європейського Союзу.