Румунія хоче спільно з Україною розробляти ракети "Нептун", – ЗМІ

Румунія готова співпрацювати з Україною у розробці вітчизняних протикорабельних ракет Р-360 "Нептун".

Про це повідомили видання Army Recognition та Newsweek. Зазначають, що Румунія намагається брати приклад з інших європейських держав у співпраці з Києвом у сфері виробництва озброєння.

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При цьому, спільне виробництво ракет "Нептун"має розпочатися після завершення російсько-української війни.

Який мотив у Румунії

Для Румунії інтерес у цій розробці полягає в спільному з Україною контролі прибережних вод Чорного моря.

Наразі Україна працює над модернізацією цих ракет, аби ті могли вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів.

Ракета "Нептун": головне

Це дозвукова протикорабельна крилата ракета наземного базування. Її розробкою займається конструкторське бюро "Луч".



Ракета "Нептун" має довжину 5,05 метрів та вагу 870 кілограмів. Здатна вражати кораблі водотоннажністю до 5000 тонн на відстані до 280 кілометрів. Модифікація ракети 2023 року дозволяє вражати не лише кораблі, а й наземні цілі.

13 квітня 2022 року українські військові підбили російський крейсер "Москва" ракетами "Нептун", завдавши йому серйозних ушкоджень. На борту крейсера могли перебувати до 500 осіб, точну кількість жертв Росія так і не озвучила, визнавши загиблими лише 17 осіб.

У травні 2024 року ракетами "Нептун" ЗСУ уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ" в Краснодарському краї Росії.