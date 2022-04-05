Румунія почала кампанію щодо прийому таблеток йоду у разі ядерної катастрофи

Уже з середини квітня в Румунії безкоштовно роздаватимуть таблетки йоду громадянам до 40 років. Причиною є ядерна загроза з боку Росії.

У румунському МОЗ відзначили, що поки що необхідності вживати йод немає. Однак громадянам видадуть таблетки, щоб вони мали їх у запасі.

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Причина такого кроку румунуської влади – дії росіян на Запорізькій та Чорнобильській АЕС та арсенал ядерної зброї, оскільки Росія уже відкрито говорить про те, у яких випадках може застосувати її.

Крім того, Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі – досі під контролем російських окупантів.

До аналогічних заходів вдаються Фінляндія, Бельгія, Болгарія та інші країни Європи.

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