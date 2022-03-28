Румунія теж виявила у своїх водах Чорного моря міну

Румунія вслід за Туреччиною виявила міну у Чорному морі. Дрейфуючу морську міну знайшли вранці 28 березня біля узбережжя Румунії.

Міну помітили рибаки

Румунські ЗМІ пишуть, що Міноборони Румунії підтвердило виявлення міни. Дрейфуючу міну помітили моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1".

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Її знайшли в районі Capu Midia. Капітан доповів про неї о 8:10. Начальство військово-морських сил після цього віддало розпорядження про пошукову операцію в цьому районі.

Повідомляється, що мінний тральник "Віцеадмірал Костянтин Балеску" почав пошукові роботи у зоні за 70 – 72 кілометрів від берега в районі міст Корбу та Неводарі.

Росія замінувала Чорне море

У Туреччині 28 березня вдруге заявили про виявлення у Чорному морі міни. Міну знайшли на морському узбережжі Інеада у провінції Киркларелі.

Іншу міну Туреччина виявила 26 березня у протоці Босфор. Через це рух суден там тимчасово припинили.

За даними ЗМІ, Росія розмістила близько 450 мін у Чорному морі, звинувативши у цьому Україну.

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