Румунія теж виявила у своїх водах Чорного моря міну
28 березня 2022 , 14:17Читать новость на русском
Джерело:Digi24
Румунія вслід за Туреччиною виявила міну у Чорному морі. Дрейфуючу морську міну знайшли вранці 28 березня біля узбережжя Румунії.
Міну помітили рибаки
Румунські ЗМІ пишуть, що Міноборони Румунії підтвердило виявлення міни. Дрейфуючу міну помітили моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1".
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Її знайшли в районі Capu Midia. Капітан доповів про неї о 8:10. Начальство військово-морських сил після цього віддало розпорядження про пошукову операцію в цьому районі.
Повідомляється, що мінний тральник "Віцеадмірал Костянтин Балеску" почав пошукові роботи у зоні за 70 – 72 кілометрів від берега в районі міст Корбу та Неводарі.
Росія замінувала Чорне море
- У Туреччині 28 березня вдруге заявили про виявлення у Чорному морі міни. Міну знайшли на морському узбережжі Інеада у провінції Киркларелі.
- Іншу міну Туреччина виявила 26 березня у протоці Босфор. Через це рух суден там тимчасово припинили.
- За даними ЗМІ, Росія розмістила близько 450 мін у Чорному морі, звинувативши у цьому Україну.
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