"Готували підпал заводу": Румунія викрила російську диверсійну мережу

Служба розвідки Румунії викрила диверсійну мережу Росії, причетну до спроби підпалу зброярського заводу Carfil у Брашові 14 вересня. Двох підозрюваних заарештували у Німеччині, а третього – у Польщі.

За даними румунських спецслужб, про які повідомляє Європейська правда, до виконання завдань залучили громадян колишніх радянських республік. Апеляційний суд Бухареста вже видав європейські ордери на арешт усіх трьох фігурантів для їхньої подальшої екстрадиції.

Хто входив до диверсійної мережі?

Як пише видання Digi24, підозрюваними виявилися громадянин України та двоє білорусів. Двох із них затримали у Німеччині під час підготовки нових злочинів, а третього викрили на території Польщі.

Координатори з Росії визначили для мережі цілу низку об'єктів у регіоні, зокрема державні та приватні підприємства з виробництва озброєння.

За даними розвідки, росіяни також намагалися здійснювати диверсії проти військових об'єктів, які використовують для підготовки Збройних сил України.

Камери зафіксували діяльність диверсантів: дивіться відео

Як російські спецслужби вербують диверсантів?

Вербування зазвичай відбувається через соціальні мережі, де агенти експлуатують фінансову вразливість або кримінальне минуле кандидатів.

Спочатку людям пропонують гроші за спостереження та фотографування, але згодом завдання ускладнюються до підпалів і руйнувань, а в разі відмови куратори вдаються до тиску та шантажу.

Раніше президент Румунії Нікушор Дан вказав на збільшення кількості російських провокацій на території Європейського Союзу. Також про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи попереджав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Раніше над Чорним морем румунські винищувачі F-16 збили два реактивні дрони типу "Герань".