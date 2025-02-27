У Румунії будуть збивати чужі БпЛА, які вдираються у повітряний простір: парламент схвалив закон

Парламент Румунії ухвалив закон, що дозволяє знищувати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір країни. Документ підтримав 81 сенатор, тоді як 12 виступили проти, а ще двоє утрималися

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Romania Journal.

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Як Румунія буде боротися із ворожими дронами

Ініційований урядом закон передбачає, що БпЛА, які незаконно перетинають кордон і здійснюють польоти без дозволу, можуть бути знешкоджені або навіть знищені.

Однак у виданні зауважили, що тепер постало питання, хто матиме право приймати відповідне рішення.

Зазвичай у таких ситуаціях мова йде про командирів, котрі виконують місію у відповідному районі. Вони повинні мати право відкривати вогонь по безпілотниках, які несанкціоновано входять у повітряний простір Румунії,

– пояснив генерал Вірджіл Белекану, колишній командир багатонаціональної бригади Seebrig.

Він вважає, у Румунії повинен бути "дуже короткий ланцюжок прийняття рішення" про відкриття вогню по безпілотниках.

"Будемо сподіватися, що завдяки наказам, які віддаватимуться на основі закону, дія буде проведена в дуже короткі терміни, тому що у вас не так багато часу для виконання місії", – зазначив генерал.

Нагадаємо, що востаннє через атаку БпЛА Румунія підіймала свою авіацію 17 січня. Також є інформація, що один з безпілотників міг впасти на румунському березі.