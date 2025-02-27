У Румунії будуть збивати чужі БпЛА, які вдираються у повітряний простір: парламент схвалив закон
- Парламент Румунії ухвалив закон, що дозволяє знищувати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір країни.
- Закон передбачає знешкодження або знищення дронів, що перетинають кордон без дозволу, але постає питання, хто саме прийматиме відповідні рішення.
Парламент Румунії ухвалив закон, що дозволяє знищувати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір країни. Документ підтримав 81 сенатор, тоді як 12 виступили проти, а ще двоє утрималися
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Romania Journal.
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Як Румунія буде боротися із ворожими дронами
Ініційований урядом закон передбачає, що БпЛА, які незаконно перетинають кордон і здійснюють польоти без дозволу, можуть бути знешкоджені або навіть знищені.
Однак у виданні зауважили, що тепер постало питання, хто матиме право приймати відповідне рішення.
Зазвичай у таких ситуаціях мова йде про командирів, котрі виконують місію у відповідному районі. Вони повинні мати право відкривати вогонь по безпілотниках, які несанкціоновано входять у повітряний простір Румунії,
– пояснив генерал Вірджіл Белекану, колишній командир багатонаціональної бригади Seebrig.
Він вважає, у Румунії повинен бути "дуже короткий ланцюжок прийняття рішення" про відкриття вогню по безпілотниках.
"Будемо сподіватися, що завдяки наказам, які віддаватимуться на основі закону, дія буде проведена в дуже короткі терміни, тому що у вас не так багато часу для виконання місії", – зазначив генерал.
Нагадаємо, що востаннє через атаку БпЛА Румунія підіймала свою авіацію 17 січня. Також є інформація, що один з безпілотників міг впасти на румунському березі.