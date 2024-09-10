Румунські військові можуть отримати право збивати російські дрони: парламент розгляне закон

Декілька днів тому російські безпілотники залетіли на територію Латвії та Румунії. Ці інциденти стали стимулом до дій серед країн НАТО.

Після інциденту з порушенням повітряного простору російським безпілотником румунські парламентарі планують переглянути законодавство. Вони можуть надати військовим право збивати ворожі дрони, що перетнули державний кордон, навіть у мирний час.

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Коли парламент Румунії розгляне законопроєкт

Міністерство оборони Румунії повідомило, що "радіолокаційна система спостереження визначила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір, а потім вилетів у бік України".

Також Бухарест підіймав два винищувачі F-16 для спостереження за російським безпілотником. Відомо, що мешканців південно-східних румунських округів Тулча і Констанца попередили, щоб вони сховалися.

На цьому тлі парламент Румунії може розглянути законопроєкт, який дозволить Збройним силам країни збивати російські БпЛА, які входять у повітряний простір країни в мирний час.

У видані зазначили, що відповідний законопроєкт планують розглянути на наступній сесії.

Нагадаємо, що за словами румунського прем'єра Марчела Чолаку, його країна не збивала російський ударний дрон, адже БпЛА не націлювалися на румунські цілі. Він також додав, що в такий спосіб Росія перевіряє здатність сусідніх країн на реакцію.