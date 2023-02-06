У Румунії теж стався землетрус, поштовхи відчули в Молдові: чи є зв'язок з Туреччиною

У Румунії 6 лютого також стався землетрус, хоча не такий сильний, як у Туреччині та Сирії. Також підземні поштовхи відчули в Молдові, яка межує з Румунією.

Землетрус магнітудою 4,6 стався в Румунії 6 лютого о 3:26 в сейсмічній зоні Вранча. За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 23 кілометри.

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У Румунії зафіксували поштовхи на глибині 23 кілометри

Підземні поштовхи зафіксували: 74 кілометри на північний схід від Плоєшті, 94 кілометри на захід від Бреїла, 98 кілометрів на захід від Брашова, 99 кілометрів на захід від Галаца і 114 кілометрів на північний схід від Бухареста.

Пізніше в тому ж районі було зафіксовано 4 підземні поштовхи магнітудою 2,6, 2,9, 2,7 і 2 бали. Три землетруси сталися на глибині 17 кілометрів, о 4:09, 4:13 і 5:01, а четвертий – о 5:26, на глибині 21 кілометр.

Інститут геології та сейсмології Молдови інформує, що в республіці також зафіксували землетрус магнітудою 4,5 о 03:26 ранку.

Землетруси у Туреччині й Румунії не мають зв'язку

Гендиректор INFP Константін Іонеску повідомив, що виникнення 5 землетрусів є збігом з часом землетрусу в Туреччині.

"Це збіг. Землетрус, що стався в Румунії – це поверхневий землетрус. Землетрус у Туреччині, також поверхневий, багато в чому залежить від геологічних зв'язків всередині землі. Між двома поверхневими сейсмічними зонами в Румунії та Туреччині немає ніякого зв'язку", – заявив він.

Іонеску не виключив майбутні землетруси в цьому районі, адже ця територія відома як сейсмічно активна зона землетрусів з глибиною залягання до 20 кілометрів.

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