У Румунії обрали міським головою нещодавно померлого від коронавірусу
У румунському місті Девеселу міським головою втретє обрали Йона Алімана. Проте він помер від ускладнення COVID-19 за 10 днів до голосування.
Соціал-демократична партія, яку представляв Аліман, спеціально закликала голосувати за нього, щоб пізніше провести перевибори. Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свободи".
Водночас Тепер не знає, що робити: в Росії прибиральниця випадково виграла вибори
Деталі історії
Якби до оголошення офіційних результатів партійці визнали, що Аліман помер, політсила не мала б шансів отримати владу в місті. Партія навіть випустила передвиборчі фото чоловіка.
В Алімана було двоє суперників на виборах – від "Партії народного руху" та "Альянсу лібералів та демократів за Європу". З 1600 виборців, які проголосували на виборах 27 вересня, 1020 віддали голос за колишнього міського голову.
На початку вересня у 57-річного Алімана діагностували коронавірус. Після госпіталізації його стан погіршився. Виявилося, що в політика був ще й гепатит. Аліман помер 17 вересня у лікарні.
Що відомо про коронавірус в українських чиновників: останні новини
- У Верховній Раді повідомили, що в народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Драбовського діагностували коронавірус.
- Також на COVID-19 захворів народний депутат Муса Магомедов.
- Через підозру на хворобу на самоізоляцію пішов міський голова Краматорська Андрій Панков.