У румунському місті Девеселу міським головою втретє обрали Йона Алімана. Проте він помер від ускладнення COVID-19 за 10 днів до голосування.

Соціал-демократична партія, яку представляв Аліман, спеціально закликала голосувати за нього, щоб пізніше провести перевибори. Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свободи".

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Якби до оголошення офіційних результатів партійці визнали, що Аліман помер, політсила не мала б шансів отримати владу в місті. Партія навіть випустила передвиборчі фото чоловіка.

В Алімана було двоє суперників на виборах – від "Партії народного руху" та "Альянсу лібералів та демократів за Європу". З 1600 виборців, які проголосували на виборах 27 вересня, 1020 віддали голос за колишнього міського голову.

На початку вересня у 57-річного Алімана діагностували коронавірус. Після госпіталізації його стан погіршився. Виявилося, що в політика був ще й гепатит. Аліман помер 17 вересня у лікарні.

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