У Румунії перекинувся автобус з 50 українцями: є постраждалі

Вранці 22 червня в Румунії сталася ДТП. Серед постраждалих є громадяни України.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомили у пресслужбі МЗС. Також розповіли, що вже відомо про дорожньо-транспортну пригоду.

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У Румунії сталася ДТП з українцями

Консул підтвердив, що в Румунії сталася ДТП. Наразі обставини з'ясовуються. Серед постраждалих є українці.

Згодом в МЗС уточнили, що 22 червня автобус, в якому перебувало 50 громадян України, потрапив у ДТП на території Румунії.

9 громадян України отримали незначні травми. Постраждалим була надана консульська допомога,

– розповіли в Міністерстві закордонних справ.

Також додали, що наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

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Що відомо про ДТП в Румунії 22 червня

Вранці 22 червня румунські ЗМІ повідомили, що на трасі DN2 – E85 поблизу міста Пуфесті в повіті Вранча автобус з'їхав з дороги й перекинувся в кювет.

Зазначили, що в салоні перебували 59 пасажирів. Автобус зареєстрований у Болгарії.

З автобуса евакуювали всіх людей. Відомо про 4 постраждалих з легкими травмами, серед них дитина.

У поліції зазначили, що, попередньо, водій автобуса міг заснути за кермом. Його перевірили на рівень алкогольного сп'яніння, результат був негативним. Також писали, що всі 59 пасажирів нібито "болгарської національності".

У Румунії перекинувся автобус / Фото IPJ VRANCEA