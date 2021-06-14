У Румунії розбився автобус з українцями: є жертви – фото

У Румунії біля кордону з Угорщиною 14 червня у ДТП потрапив автобус, який віз українських пасажирів. Він врізався у колону вантажівок.

Вантажівки чекали перетину кордону в черзі на румунському боці. Аварія сталась на КПП Чанадпалота-Нодьлок.

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Є багато постраждалих

На жаль, в ДТП загинула одна людина. Крім того, 16 – отримали поранення. У поліції Румунії зазначили, що троє постраждалих перебувають у дуже важкому стані. Їх привезли до лікарні в Араді.

Рух на кордоні перекривали.



У ДТП було багато постраждалих / Фото Mukachevo.net



Автобус врізався у вантажівки / Фото Mukachevo.net

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