У Румунії під час перших навчань з Patriot у роботі стався збій
Джерело:Digi24
У Румунії провели перші навчання із Patriot, проте не обійшлося без курйозів. Під час них відбувся збій.
У Румунії під час перших в країні навчань із зенітно-ракетними комплексами Patriot стався технічний збій. Причина наразі невідома.
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Під час пуску втратили зв'язок
Під час навчань у Румунії запустили 3 ракети для перехоплення БпЛА, але третій запуск затримався приблизно на годину через технічну проблему.
За словами командира 74 полку, під час пуску втратився зв’язок між пусковою установкою і командним пунктом. Система Patriot автоматично переключила пуск на іншу пускову установку.
Зазначається, що наразі невідомо, чи втрата зв'язку пов'язана з несправністю зенітної системи, чи це була помилка особового складу.
Начальник штабу ВПС, генерал Віорел Пане заявив, що "технічна проблема" спричинила "невелику затримку" в запуску "ракети № 3" під час навчань.
У Румунії встановили систему боротьби з дронами
- У Румунії запрацювала система боротьби з дронами на кордоні з Україною. Однак її ще продовжують удосконалювати. Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс. За його словами, радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.
- Йоганніс наголосив, що систему ще будуть удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків російських дронів. За його словами, наразі радари здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.
- Раніше дійсно сталась низка інцидентів, коли уламки дронів, які Росія запустила по Україні, падали в Румунії. Саме тому влада й вжила заходів.