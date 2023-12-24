У Румунії стався землетрус, який могли відчути в Україні

24 грудня 2023, 14:11
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Джерело:

Головний центр спеціального контролю України

У Румунії вранці 24 грудня зафіксували землетрус. Його джерело було всього за 110 кілометрів від України.

Фахівці попередили, які громадяни України могли відчути поштовхи. Землетрус зафіксували орієнтовно о 8:06 24 грудня. 

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Що відомо про землетрус в Румунії

Джерело землетрусу було на території Румунії, в районі гір Вранча, 110 кілометрів від кордону з Україною, на глибині 103 кілометри. Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,
– заявили у Головному центрі спеціального контролю України.

Там зазначили, що останній потужний землетрус з району гір Вранча реєстрували 4 грудня 2023 року з магнітудою 4,6.

У Національному науково-дослідному інституті фізики Землі заявили, що магнітуда землетрусу становила 4,2. Там навели дані про глибину 96,8 метра. Окрім того, пояснили, що землетрус:

  • стався за 35 кілометрів на захід від Фокшани;
  • 59 кілометрів на північ від Бузеу;
  • 76 кілометрів на схід від Сфинту-Георге;
  • 87 кілометрів на схід від Брашова;
  • 95 кілометрів на південний захід від Бирлада;
  • 98 кілометрів на північний схід від Плоєшті.


Землетрус в Румунії 24 грудня 2023 року 

Землетрус забрав життя людей в Китай

  • У прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай 19 грудня стався сильний землетрус. Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) заявив про магнітуду землетрусу на 6,1, китайські державні ЗМІ – в 6,2.
  • Він пошкодив понад 4 700 будинків у провінції Ганьсу. Загалом пошкоджено понад 6 тисяч будівель
  • На жаль, загинули щонайменше 118 людей, 400 – зазнали поранень, ще 20 – зниклі безвісти. Детальніше про трагедію читайте за посиланням

Автор: Діана Квасневська