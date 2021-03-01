Немовля потонуло, однак Румунський патріархат не змінить практику хрещень

Синод Румунського патріархату відмовився змінювати процедуру хрещення немовлят. Жителі країни намагалися добитись, щоб під час таїнства священники більше не занурювали дітей у воду, а лише обливали нею малят.

Під час церемонії хрещення у містечку Сучава 31 січня 2021 року священник порушив низку правил безпеки, і немовля наковталося води.

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Дитину негайно госпіталізували. Медики спробували поборотися за її життя. Однак реанімаційні заходи та апарат ШВЛ не допомогли, у ніч на 1 лютого немовля померло.

Представники церкви визнали, що під час таїнства священник неправильно тримав дитину. Окрім того, він занурював немовля обличчям вверх, а не вниз.

Жителів Румунії вразила трагедія. Люди зареєстрували петицію з вимогою змінити процедуру хрещення. За декілька днів клопотання підписали понад 50 тисяч людей.

Реакція синоду

Синод Румунського патріархату заявив, що зміна процедури таїнства виходить за межі компетенції окремої Помісної Церкви.

Обов'язок Румунської Православної Церкви – залишатися в спілкуванні і догматичному (доктринальне), літургійному (сакраментальне) і канонічному (дисциплінарному) єдності зі Вселенською Православною Церквою,

– мовиться у повідомленні.

Водночас священники перед хрещенням немовлят тепер мають опитувати батьків і хрещених про стан здоров'я діток.

Окрім того, під час навчання на богословських факультетах і в семінаріях приділятимуть більше уваги практиці 3 занурень під час хрещення.

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