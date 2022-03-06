"Рускій воєнний корабль – іді на*уй": у ЗМІ назвали ім'я автора легендарної фрази

Автор фрази "Русский военный корабль, іди на х*й", яка стала символом боротьби українців з російськими окупантами, родом із Золотоноші, його звати Роман.

Про це з посиланням на колишнього голову правління з питань сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максима Зеленського, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Попри те, що зараз Роман у полоні, мільйони людей у всьому світі вірять, що герой з острова Зміїний живий. Українці з нетерпінням чекають повернення героя на Батьківщину.

У ВМС ЗСУ підтвердили, що героїв з острова Зміїний окупанти захопили у полон. На щастя, українські захисники, яких вважали загиблими, – живі.

Переговори героїв зі Зміїного та окупантів: дивіться відео

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