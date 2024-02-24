"Щасливого польоту, побратиме": на війні загинув захисник з позивним "Тренер"
Джерело:Богдан Костюк
Війна забрала життя старшого лейтенанта Руслана Данка з позивним "Тренер". Він загинув під час виконання бойового завдання на фронті.
Про смерть загибель воїна повідомив капелан 74-го батальйону Богдан Костюк. Він зазначив, що загиблий чоловік був "одним із найкращих, найпозитивніших, найталановитіших бійців" підрозділу.
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Загибель військового
Під час виконанні бойового завдання загинув старший лейтенант 74-го батальйону територіальної оборони 102-ї бригади Сил ТрО ЗСУ Руслан Данко з позивним "Тренер". Свій останній бій чоловік прийняв 23 лютого.
Так буває на війні: позавчора ви обговорюєте якісь плани на майбутнє після Перемоги, після демобілізації… Перед виконанням спільного бойового завдання тиснете руки, жартуєте... І через пів години хтось із вас 200-й,
– написав Богдан Костюк.
Як розповів побратим Руслана, у мирні часи той був кандидатом у майстри спорту з греко-римської боротьби, батько. Також військовий був чоловіком, сином та батьком.
Щасливого польоту благословенній Твоїй душі у Небесне Царство і Вічная Пам'ять Тобі славний Побратиме,
– написав Костюк.
Руслан Данко загинув на війні / фото Богдана Костюка
Втрати України на війні
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