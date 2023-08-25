Не встиг зіграти весілля: на Волині попрощалися з воїном загону "Любарт" Русланом Карпюком

У Торчинській громаді Луцького району попрощалися з 26-річним Героєм. Руслан Карпюк загинув у боях, захищаючи Україну.

Воїн планував одружитися, але так і не встиг. На жаль, востаннє Руслан Карпюк повернувся додому "на щиті". Загибель захисника України 14 серпня підтвердили в окремому загоні спецпризначення "Любарт".

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Руслан Карпюк назавжди в строю

У ході операції зі звільнення української землі на одній з важких ділянок фронту героїчно загинули 4 бійці "Любарта": Роман "Ворон" Кужель, Вадим "Аркан" Бельський, Ігор "Джокер" Стасюк, Руслан "Бєлий" Карпюк. Хлопці загинули воїнами, продовжуючи вести бій навіть бувши важкопораненими,

– зазначили в загоні.

У Торчинській групі в фейсбуці повідомили, що Герой востаннє повернувся додому 18 серпня. Руслан Карпюк був єдиним сином у матері. Він планував одружитися.

На жаль, 8 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання воїн загинув. Попрощалися з Героєм у День Незалежності 24 серпня, писала "Волинська служба новин".

Руслан Карпюк загинув, захищаючи Україну / фото з "Волинської служби новин"

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Руслана Карпюка. Вічна пам'ять і слава Герою!

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На Сході загинув захисник Роман Матрущенко

На Донеччині загинув молодший сержант ЗСУ Роман Матрущенко. Житель Ірпінської громади став на захист рідної землі в перший день повномасштабної війни. У жовтні мобілізувався.

Герой поліг у бою під час штурму ворожих позицій 18 серпня поблизу Кліщіївки Бахмутського району. Без батька залишився 6-річний син.