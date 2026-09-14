Це буде ключове: нардеп розкрив, чого Верховна Рада вимагатиме після звільнення Кравченка

Звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка може стати поворотною миттю для всієї правоохоронної системи України. Після гучних подій у парламенті готуються не лише до кадрових рішень, а й до зміни самих правил гри. Втім, головна інтрига полягає у тому, чи вистачить політичної волі ухвалювати нові рішення.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в етері 24 Каналу зазначив, що парламент має не просто відправити у відставку Руслана Кравченка, а й розпрощатися зі старою системою кадрових призначень. Парламентар наголосив, що фракція вимагатиме включення до порядку денного законопроєкту про конкурсний добір кандидатів на цю посаду.

Що передбачає законопроєкт про конкурсний добір

За словами нардепа, нічний перетин кордону Кравченком (повідомив, що вирушив у відрядження) нагадує спробу сховатися від розслідування. А його намагання оголосити незаконні, з його слів, підозри керівництву антикорупційних органів (зокрема, підписав підозру керівнику НАБУ Кривоносу) є прямою підставою для проведення перевірки щодо зловживання службовим становищем, адже станом на зараз він досі чинний генпрокурор. Подання президента про його відставку Рада планує розглянути 15 вересня.

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Юрчишин зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт №15343, співавтором якого він є. Документ передбачає прозорий конкурсний відбір кандидатів, де перевірятимуть їхню доброчесність, професійність та незалежність перед тим, як подавати списки на розгляд президенту. Він констатував, що сьогодні обирають не кращих фахівців, а тих, які є лояльнішими.

Питання тільки, хто саме потрапить на стіл президента, тобто які кандидатури. Ми, як фракція, будемо вимагати сьогодні на погоджувальній раді внесення нашого законопроєкту в порядок денний. Це не лише наша вимога, а це умова фінансової співпраці з нашими міжнародними партнерами,

– наголосив Юрчишин.

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Які шанси на зміну системи та наступні кроки

Народний обранець підкреслив, що навіть після ухвалення закону процедура призначення відповідатиме Конституції України, адже остаточну кандидатуру подаватиме глава держави. Однак конкурсний механізм дозволить гарантувати, що до списку претендентів потраплять лише гідні фахівці.

Я думаю, шанси (особливо з тим, що вчинив сьогодні Кравченко), що наступних кандидатів будуть відбирати на прозорому конкурсі, суттєво зростають. Дуже важливо, щоб наступний генпрокурор (як у випадку з НАБУ, БЕБ, САП) отримав повністю незалежне позиціювання завдяки конкурсу,

– підкреслив Юрчишин.

Нагадаємо, що до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Скандал навколо очільника відомства загострився після його заяв про підписання підозри очільнику НАБУ та особі, близькій до керівника САП. Антикорупційні органи назвали це системною атакою на свою незалежність.

Конфлікт розгорівся після операції антикорупційних органів під назвою "Карфаген", під час якої було викрито злочинну організацію в Офісі генпрокурора. В НАБУ тоді повідомили, що вона займалась прикриттям шахрайських колцентрів та отримувала неправомірну вигоду.