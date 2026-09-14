"Шеф Андрійович" був на плівках, – у ЦПК сказали, чи пов’язаний виїзд Кравченка з "Карфагеном"

Цього тижня НАБУ планувало оголосити підозру Руслану Кравченку та публікувати записи за його участю. Однак відмінність НАБУ і САП від інших органів полягає у відсутності публічних анонсів підозр.

Про це 24 Каналу розповіла юристка і заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан, наголосивши, що антикорупційні органи оголошують процесуальні рішення лише після того, як повністю сформують беззаперечну доказову базу.

Чи пов’язаний виїзд Кравченка з "Карфагеном"?

На думку юристки, ймовірність наявності у НАБУ і САП доказів причетності посадовця є вкрай високою, а його раптовий виїзд за кордон свідчить про розуміння цих ризиків.

"Шеф Андрійович" був на плівках. І я переконана, що певні докази його причетності до кришування колцентрів НАБУ і САП зібрані з великою вірогідністю. І те, що він втік за кордон, означає, що він сам прекрасно це розуміє,

– сказала Олена Щербан.

Водночас вона висловила скепсис щодо чуток про вручення підозри Кравченку безпосередньо цього тижня. Вона підкреслила, що детективи та прокурори діють виважено й не поспішають із гучними затриманнями до завершення всіх слідчих процедур.

Юристка нагадала приклад розслідування "Мідас", де фігуранти отримували підозри поступово протягом кількох місяців. Це свідчить про те, що правоохоронці не женуться за анонсами чи гучними назвами справ.

Я точно не виключаю загроз для Кравченка. Думаю, що якби докази були, це би сталося одразу. Триває ще робота над цим розслідуванням,

– додала Олена Щербан.

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Щербан сказала, чи пов’язаний виїзд Кравченка з "Карфагеном": дивіться відео