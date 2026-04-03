Мер Івано-Франківська порадив батькам "бити дітей через підриви петард": як він пояснив сказане

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує "бити дітей" за використання петард. Ці слова обурили мережу, тому посадовець згодом пояснив свої різкі висловлювання.

Так, в ефірі телеканалу "ВЕЖА" міський голова Івано-Франківська наголосив, що це було "емоційне висловлювання".

Як Марцінків пояснив свої слова?

Останнім часом в Івано-Франківську значно зросла кількість випадків підриву петард підлітками, часто – заради відео для соцмереж. Ці інциденти мер Руслан Марцінків засуджує. Тому навіть радив "дати по ср*ці", аби виховати дітей і запобігти небезпечним наслідкам.

Краще дати по ср*ці один раз і на все життя запам'ятати, ніж зруйнувати життя собі та іншим. Дідівськими методами краще виховується,

– заявляв раніше Марцінків.

Він пояснює такі емоційні висловлювання тим, що петарди під час війни становлять реальну загрозу. Вибухи травмують людей та можуть провокувати посттравматичні реакції у військових, які повернулися з фронту.

Окремо Марцінків згадав інцидент на Привокзальній площі, коли через вибух постраждали підлітки, один із яких загинув. За його словами, подібні випадки лише підкреслюють небезпеку таких "розваг".

Це було емоційне висловлювання. Я вважаю, що в умовах війни, коли діє заборона на піротехніку і є загроза атак, такі дії є неприпустимими,

– пояснив Марцінків.

Він також закликав батьків уважніше контролювати поведінку дітей та не допускати небезпечних дій. Адже вони можуть зашкодити як самим підліткам, так і оточенню.

