На Донеччині загинув військовий із Волині Руслан Мазяр

На фронті загинув ще один український захисник із Волинської області. Трагічна звістка надійшла до Ковельської громади.

Про загибель військового Руслана Мазяра повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Що відомо про загиблого захисника?

Руслан Мазяр народився 24 квітня 1991 року. Він служив у званні старшого солдата та обіймав посаду старшого механіка-водія 1-го штурмового батальйону військової частини А4122.

Військовий загинув 26 жовтня 2026 року під час бою в населеному пункті Ясногірка Краматорського району Донецької області. Йому було 35 років.

Прощання із захисником відбудеться у неділю, 1 листопада, у храмі Воскресіння Словущеє на вулиці Тараса Боровця, 5, у Ковелі. Початок богослужіння запланований на 13:00.

Поховають Руслана Мазяра на Алеї Героїв міського кладовища.

Нагадаємо, що на Сумщині загинув молодший лейтенант Андрій Бабік із Рівненщини. Життя військового обірвалося 28 жовтня під час виконання бойового завдання внаслідок удару російського безпілотника "Герань-2".