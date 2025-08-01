Українська розвідка опублікувала дані щодо командира російської армії Руслана Негруба. Цей окупант керує бригадою, що запускає ударні дрони типу "Шахед" по Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що вдалося отримати розвідникам щодо Руслана Негруба?

У ГУР зазначили, що підполковник Збройних сил Росії Руслан Миколайович Негруб є командиром окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад" (військова частина 35666-Б, пункт дислокації – місто Коренівськ, Краснодарський край Росії).

Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу "Шахед" по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення,

– наголошують у розвідці.

Українські розвідники розповіли, що Руслан Негруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт:

серія 9002 № 447425 виданий 17.04.2003 Моздоцьким РУВС Республіки Північна Осетія – Аланія.

Окупант є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища та одружений із Негруб Надією Іванівною, народженою 8 березня 1981 року.

Подружжя виховує 20-річного сина. Адреса реєстрації/проживання сім'ї: Ставропольський край, місто Будьонновськ, вулиця Мікрорайон Сєверний, будинок 1, квартира 76.

У ГУР МО також нагадали, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.