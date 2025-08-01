Керує бригадою, що пускає "Шахеди" по Україні: ГУР оприлюднило дані росіянина Руслана Негруба
- Українська розвідка оприлюднила дані про Руслана Негруба, підполковника Збройних сил Росії, який керує бригадою, що запускає дрони "Шахед" по Україні.
- Негруб народився в 1983 році, є випускником Ставропольського військового училища, одружений, має сина, проживає в Ставропольському краї.
- Бригада Негруба здійснює атаки на цивільну та гуманітарну інфраструктуру України, тероризуючи місцеве населення.
Українська розвідка опублікувала дані щодо командира російської армії Руслана Негруба. Цей окупант керує бригадою, що запускає ударні дрони типу "Шахед" по Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
Цікаво ГУР узяло у полон 4 окупантів у стрілецькому бою: кадри роботи бійців "Шаманбату"
Що вдалося отримати розвідникам щодо Руслана Негруба?
У ГУР зазначили, що підполковник Збройних сил Росії Руслан Миколайович Негруб є командиром окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад" (військова частина 35666-Б, пункт дислокації – місто Коренівськ, Краснодарський край Росії).
Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу "Шахед" по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення,
– наголошують у розвідці.
Українські розвідники розповіли, що Руслан Негруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт:
серія 9002 № 447425 виданий 17.04.2003 Моздоцьким РУВС Республіки Північна Осетія – Аланія.
Окупант є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища та одружений із Негруб Надією Іванівною, народженою 8 березня 1981 року.
Подружжя виховує 20-річного сина. Адреса реєстрації/проживання сім'ї: Ставропольський край, місто Будьонновськ, вулиця Мікрорайон Сєверний, будинок 1, квартира 76.
У ГУР МО також нагадали, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.