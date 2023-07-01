З'явилися скандальні факти: Ригованов пробув на посаді у Міноборони лише декілька днів

Руслана Ригованова відсторонили з посади у Міноборони через декілька днів після призначення. Причиною стала скандальна інформація про його минуле.

Руслана Ригованова призначили тимчасовим виконувачем обов'язків директора Департаменту ресурсного забезпечення ще 28 червня. Тим часом вже 1 липня пресслужба Міноборони України повідомила про відсторонення.

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Відсторонення відбулося одразу після появи контроверсійного роду інформації щодо зазначеної особи. Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які оприлюднили,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що про результат повідомляють вже найближчим часом.

Чому Ригованова відсторонили

У Ґрунт заявили, що мовиться про причетність Ригованова до дерибану парку "Голосіївський" у Києві. Мовиться, що, перебуваючи на посаді очільника відділу рекреації та заступника директора нацпарку, він підписав низку рекреаційних угод з людьми, які захопили частину парку. Мовиться, що за цей час територію суттєво пошкодили.

Окрім того, наголосили: є інформація, що Ригованов брав участь у російських пропагандистських ток-шоу й просував там на радість пропагандистам антиукраїнські тези.

"Далі Ригованов став прихильником Радикальної партії Ляшка і навіть брав участь у президентських виборах як технічний кандидат", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, у 2019 році увагу привернула невідповідність статків Ригованова. Тоді він вніс заставу у розмірі понад 2 мільйони гривень. Тим часом у декларації вказав понад 80 тисяч зарплати.