Зеленський присвоїв дипломатичний ранг посла Стефанчуку
Спікер парламенту Руслан Стефанчук отримав найвищий дипломатичний ранг. Таке рішення 25 серпня ухвалив Володимир Зеленський.
Відповідний документ з'явився на сайті президента України.
Що відомо про указ?
У вівторок, 25 серпня, Володимир Зеленський відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу" присвоїв голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного посла.
Також у документі йдеться про те, щоб надати Ігорю Осташу дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посланника другого класу. Він є директором "Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ".
Нещодавно голова парламенту прокоментував чутки щодо можливого переїзду Верховної Ради через повітряні тривоги. Стефанчук заявив, що нардепи продовжать працювати у Києві. Він підкреслив, що Рада "не відмежується" від суспільства та "не шукає для себе особливих умов".