"Укладайте мир, дайте людям пожити", – формальний мер Покровська звернувся до Зеленського

У роковини повномасштабної війни Руслан Требушкін записав відеозвернення до Зеленського. Воно сповнене російських наративів, влада Покровська вже відреагувала.

Про це пише 24 Канал з посиланням на відео Руслана Требушкіна.

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Що за скандальна заява про Покровськ від Требушкіна

Чоловік заявив, що цивільні та військові на Донбасі хочуть миру. Але Зеленський хоче війни.

Требушкін навів приклад людей, які не поїхали з Донеччини та живуть у Покровську та Мирнограді, попри те, що в цих містах нема води і тепла. Він пояснив: люди змушені так чинити, щоб їхні домівки не розграбували.

"Вони сподіваються на мир. Спілкуючись з цими всіма жителями, я чую від усіх "миру, миру, миру". Але статистика каже про інше. Статистика, яку наводить наш президент, каже про те, що більшість українців хоче війни. Шановні жителі Покровської громади, жителі Донбасу, напишіть свої коментарі. Ви хочете миру чи хочете продовження бойових дій і виходу на кордони (1991 року, – 24 Канал)? Чого хочете ви?" – висловився Требушкін.

Руслан Требушкін звертається до Зеленського: дивіться відео

Він пояснив: запитує думку громади не просто так. Адже звертається до Зеленського.

Володимире Олександровичу, жителі Покровської громади хочуть миру. Більшість жителів України хоче миру. Люди не хочуть воювати, вони втомилися. Ті ж військові, які давно на передовій, кого давно не міняли (тобто не проводили ротації, – 24 Канал), – вони хочуть додому. Вони хочуть, щоб ви подарували мир. Володимире Олександровичу, ми у вас віримо. Укладайте мир і дайте людям пожити,

– завершив промову Требушкін.

Особливої цинічності його зверненню надають кадри військових і зображення стели на в'їзді в Донецьку область. А протягом усього відео лунає "Мелодія" Мирослава Скорика.

Люди у коментарях відгукнулися на заклик висловитися. Їх обурила російська мова звернення. Іще жителі поставили Требушкіну кілька запитань. Наприклад, на яких умовах він бачить мир і де перебуває зараз, адже з громади він давно поїхав. Дехто сказав, що від звернення тхне виборами. "Консерва вскрилася", – зауважив ще один користувач, тегнувши СБУ.

Цікаво, що останні дописи на сторінці Требушкіна датовані 2023 і 2022 роком, і це репости. На його фейсбук-сторінці не вказано місце проживання.

Який статус Руслана Требушкіна зараз

У відео Требушкін називає себе то мером Покровської громади, то мером Покровська. Але Требушкін перебуває у простої через створення Покровської міської військової адміністрації.

Туди його відправив 30 вересня 2022 року начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк – до припинення чи скасування воєнного стану в Україні або до окремого розпорядження начальника Покровської МВА.

Требушкін пообіцяв дати коментар журналістам "Суспільне Донбас" на початку березня.

Покровська МВА відреагувала на його заяву. Там нагадали, що Требушкін перебуває у простої. Керівництво військової адміністрації підтримує президента й уряд України у прагненні найскорішого миру.

Сьогодні, коли президент України Володимир Зеленський спільно з командою на міжнародній арені б'ються за найкращі для країни умови завершення війни, а наші захисники та захисниці щодня попри біль, страх та смертельну небезпеку б'ють окупантів, ми не маємо права йти на поступки перед безвідповідальними політичними навіюваннями, бути малодушними і плекати зневіру,

– написали в МВА.

Насамкінець там закликали мешканців громади не піддаватися на маніпуляції. Адже доля і Покровської громади, і України залежить від стійкості, єдності та підтримки ЗСУ.