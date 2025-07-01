Міг загинути внаслідок удару по Донецьку: окупанти оплакують втрату підполковника Горячкіна

Ввечері 30 червня окупований Донецьк сколихнули вибухи. Ймовірно, під час цієї атаки міг загинути Руслан Горячкін.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Деталі ліквідації російського командувача

Так, російські пабліки пишуть, що підполковник Руслан Гарячкін загинув "під час виконання службових обов'язків" на Донецькому напрямку. Він був ВО командувача 8-ї гвардійської армії

Руслана Горячкіна ліквідували у Донецьку / фото Анатолія Штефана

Важливо, що 30 червня у Донецьку прилетіло по штабу тої самої 8-ї загальновійськової армії Росії.

У мережі пишуть, що на цьому втрати особового складу російської армії не закінчуються – наразі інформації про інших "щасливчиків" не надходило.

Попередньо, нині під ударом також опинилися металургійний комбінат в обласному центрі та вузлова залізнична станція в Ясинуватій.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав роботу по росіянах в окупованому Донецьку "ювелірною". "Там дуже жирно", – констатував він.