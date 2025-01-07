Скандал у Мінветеранів: заступницю міністра хочуть звільнити за неповагу до ветерана

6 січня ветеран та ексспівробітник Мінветеранів Євген Шибалов розповів, що вирішив звільнитися через зневажливе до себе ставлення у міністерстві. У відомстві відреагували і направили до Кабміну документи на звільнення заступниці міністра з питань євроінтеграції.

У дописі в Facebook Євген Шибалов зазначив, що у міністерстві систематично порушували "право держслужбовця на повагу до своєї гідності", передає 24 Канал.

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Заступницю міністра у справах ветеранів звільнять за неетичну поведінку

Зокрема, ветеран перерахував кілька образ, які керівництво вживало щодо нього.

У Мінветеранів відреагували на повідомлення Шибалова. Там наголосили, що "категорично засуджують поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу".

Також у відомстві наголосили, що кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці.

З огляду на подію керівництво Мінветеранів призначило службову перевірку. Також до Кабміну були направлені документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.

Довідка: Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристкою у благодійному фонді "Повернись живим".

До слова, уряд підтримав звільнення голів Київської ОВА Руслана Кравченка та Полтавської ОВА Філіпа Проніна.