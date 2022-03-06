"Русская весна" не вдалась, нас 8 років дуже змінили, – Сенцов

Росіяни роками будували світ, якого не існує. Жахлива ситуація всередині путінської армії та власне в Росії – зворотня сторона їхньої пропаганди.

Про це в ефірі 24 каналу розповів український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов, який приєднався до територіальної оборони. Він зазначив, що росіяни наївно повірили, що у них велика армія, а в Україні "нема Збройних сил, а лише кілька націоналістів".

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У росіян був шок, – Сенцов

"Вони вірили у це щиро, так пропаганда їх вчила. Коли зайшли сюди – у них був дуже сильний шок", – зазначив Олег Сенцов.

За словами українського режисера, перехід росіян до тактики винищення – це стандартна ситуація. Спочатку вони думали, що буде ще одна "русская весна", як в Криму (коли вони просто прийшли, а Україна майже не чинила спротив).

"Русская весна-2" у них не вдалася, тому вони перейшли до стандартної тактики – просто бомбардувати і знищувати міста, робити гуманітарні катастрофи, нікого не шкодуючи,

– заявив Олег Сенцов.

"Вони думали, що це так само повториться тут, але ці 8 років нас дуже сильно змінили. Вже навіть у північних містах, де люди були налаштовані більше на проросійське – люди виходять на мітинги, просто з прапорами на зброю", – сказав Сенцов.

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