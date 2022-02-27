"Русский корабль, иди на х**": лучани показали, як зустрічатимуть окупанта

Напередодні радник голови МВС Антон Геращенко закликав українців влаштувати психологічну війну агресору. До ініціативи уже долучився Луцьк.

На інформаційних табло на зупинках Луцька тепер можна побачити уже культову фразу "Русский корабль, иди на х**". Саме так містяни гостинно зустрічатимуть "гостей".

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Лучани показали, як зустрічають окупанта

У ці непрості часи для України часи важливий будь-який спосіб деморалізації та знешкодження ворога. Так, Антон Геращенко закликав усіх власників зовнішньої реклами України зробити свій внесок у перемогу над окупантом.

Він запропонував встановити на щити, банери або білборди гасла типу: "Русский корабль, иди на х**" або цензуровану версію "Окупанти – геть з України".



На зупинках замість розкладу громадського транспорту вірусне гасло

У Луцьку вирішили використати для цього інформаційні табло, які встановили у місті торік. І хоч вони не показують, через скільки хвилин прибуде громадський транспорт, вони чітко вказують напрямок, в якому піде кожен, хто насмілиться напасти на місто.

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