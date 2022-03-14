Русскій солдат, тебе тут ніхто не боїться: нові звернення київських "Валькірій"

"Валькірії" Києва продовжують стояти на захисті української землі від російських загарбників.

24 канал отримав нові відео звернень жінок, які долучились до Збройних Сил та територіальної оборони, щоб дати відсіч російській окупаційній армії.

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Зараз окупант вирішив прийти до Києва і ми тут його вже чекаємо. Русскій солдат, тебе тут ніхто не боїться! "Валькірії" Києва готові пліч-о-пліч з нашими чоловіками вбивати тебе,

– каже одна з захисниць Василина.

Інша "валькірія" Сандра у мирний час писала у культурній та продакшн сферах.

Зараз ви прийшли на мою землю, щоб вбивати людей, не дивлячись на те, чи діти це, чи вагітні жінки. Ви бомбите лікарні та школи. І я вам цього пробачити не можу. Запам'ятайте, ви – покійники! І фізично, й інформаційно,

– каже вона.

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Вона також наголосила, що потурбується про те, щоб кадри із рішенням Гаазького трибуналу щодо злочинів російських окупантів в Україні побачили їхні діти та навіть їхні правнуки.