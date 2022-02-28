"Русский военный корабль, иди нах*й": у Миколаївській області почала діяти "нова навігація"

У Миколаївській області обабіч траси встановили нові білборди зі словами: "Русский военный корабль, иди нах*й". Голова ОДА назвав це "новою навігацією".

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА 28 лютого. Відомо, що такий же дизайн створив monobank для всіх клієнтів у додатках Apple та Google Pay.

До теми "Русский корабель, йди на х*й": monobank змінив дизайн карт

Офіційно повідомляю, що в Миколаївській області почала діяти нова навігація,

– мовиться в повідомленні.



Вивіска біля дороги на Миколаївщині / Фото з телеграму Віталія Кіма

До слова, 28 лютого ВМС ЗС України повідомили, що військовослужбовці з острова Зміїного насправді живі. Вони перебувають в полоні російських окупантів. Саме українські військові зі Зміїного сказали до росіян: "Русский военный корабль, иди нах*й".

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