Укр Рус
24 Канал Новини України Умєров – головний і поки єдиний кандидат Зеленського на посаду посла у США, – Суспільне
12 липня, 02:13
2

Умєров – головний і поки єдиний кандидат Зеленського на посаду посла у США, – Суспільне

Дарія Черниш
Основні тези
  • Президент Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова як основного кандидата на посаду посла України в США.
  • Якщо Умєров стане послом, його місце в Міністерстві оборони можуть зайняти прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава МВС Ігор Клименко або віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

Наразі в уряді можуть відбутися кадрові зміни. Президент Зеленський розглядає кандидатів, зокрема на посаду посла України в США.

Про це інформує Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента, передає 24 Канал.

Дивіться також Це може бути Умєров, – Зеленський про нового посла у США та перестановки в уряді 

Хто може стати новим послом у США?

Президент України підтвердив, що посол України у США зміниться

За даними джерел, міністр оборони Рустем Умєров є основним кандидатом на призначення. Володимир Зеленський розглядає його як поки що єдиного для цієї дипломатичної місії.

У разі, якщо Умєров поїде до Вашингтона, посаду міністра оборони може обійняти один із чинних високопосадовців. 

Серед потенційних наступників розглядають:

  • прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,
  • главу МВС Ігоря Клименка,
  • віцепрем'єра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський заявив, що якщо найближчим часом ухвалить рішення призначити міністра оборони Рустема Умєрова послом України у США, це спричинить серйозні кадрові зміни в уряді.

За його словами, таке рішення матиме вагомі наслідки. В умовах війни саме Міноборони відповідає за ключові напрямки. Зокрема за реалізацію бюджету та ухвалення критично важливих рішень. Зеленський наголосив, що це надзвичайно відповідальний крок.