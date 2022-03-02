Руїна замість ТРЦ "Фабрика" у Херсоні: очевидці показали відео

У результаті нищівних обстрілів Хресону окупанти знищили чимало будівель. Серед них і – великий ТРЦ "Фабрика".

Очевидці опублікували відео руйнувань 2 березня. На записі видно, що від ТРЦ залишилась сама лише руїна.

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ТРЦ "Фабрику" фактично не впізнати, адже вона має вигляд простого занедбаного будинку. На будівлі видніється ще кілька вивісок. Місцевий, який зняв відео, каже: "Її просто вбили".

Окупанти зруйнували ТРЦ "Фабрика": відео

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