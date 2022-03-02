Руїна замість ТРЦ "Фабрика" у Херсоні: очевидці показали відео
2 березня 2022 , 08:11Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Херсон"
У результаті нищівних обстрілів Хресону окупанти знищили чимало будівель. Серед них і – великий ТРЦ "Фабрика".
Очевидці опублікували відео руйнувань 2 березня. На записі видно, що від ТРЦ залишилась сама лише руїна.
Зверніть увагу Росія напала на Україну: хронологія основних подій
ТРЦ "Фабрику" фактично не впізнати, адже вона має вигляд простого занедбаного будинку. На будівлі видніється ще кілька вивісок. Місцевий, який зняв відео, каже: "Її просто вбили".
Окупанти зруйнували ТРЦ "Фабрика": відео