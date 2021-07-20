Руйнівні селеві потоки зійшли у Таджикистані: серед загиблих є діти – відео

У Таджикистані через руйнівні селеві потоки загинули щонайменше 9 людей. Трагічні випадки трапилися у Соґдійській області.

Стихія наробила лиха відразу у декількох поселеннях на північному заході країни. Руйнівні наслідки зафіксували у місті Пенджикент та в районі Айни і Мастчох.

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Очевидці опублікували у мережі моторошні кадри руйнівних селевих потоків, які зійшли у кишлаках (сільське поселення) Вашан, Даштиі Козі, Рузі Обнок та Кіштудакі Поен.

За словами мешканців села Вашан, що в Айнінскому районі, потужні селі зруйнували низку будинків та доріг. Потоком відносило автомобілі й худобу.

Що відомо про жертв

За попередніми даними, серед жертв негоди – 4 дітей. Рятувальникам вдалося знайти тіла 7 загиблих, пошуки ще 2 тривають.

Деякі із жертв на момент сходження селевих потоків перебували на літніх пасовищах. У них не було можливості врятуватися.

У Комітеті з надзвичайних ситуацій та цивільної оборони країни наразі не називали точної кількості жертв.

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Таджикистан сколихнув землетрус

Раніше у липні на території Таджикистану зафіксували землетрус. Сила підземних поштовхів в його епіцентрі сягала 5 – 6 балів. На жаль, 5 людей загинули. 2 дітей отримали поранення, їх госпіталізували. Епіцентр землетрусу був розташований за 165 кілометрів на північний схід від Душанбе, столиці країни.