Руйнували все, їм, мабуть, це приносило задоволення: історія жінки, яка евакуювалася з Бородянки

Росія почала повномасштабну війну з Україною вранці 24 лютого. Люди прокинулися на світанку від вибухів і зрозуміли, що страшні прогнози справдилися. В облозі опинилися міста поблизу Києва, жителям яких довелося не один день переховуватися у підвалах без світла, води та тепла. Під удар потрапило і смт Бородянка.

Жителька селища міського типу Бородянка розповіла сайту 24 каналу свою історію про те, як почалася війна для неї, скільки днів вона переховувалася у погребі, аж поки їй не вдалося вибратися з пекла, у яке перетворилася рідна домівка.

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Всі були розгублені й не знали, що робити

Мешканка села Бородянка прокинулась близько 6-ї ранку 24 лютого, коли почула вибухи – вибухнуло раз, потім другий. Коли увімкнула телефон та телевізор, то вже прочитала про все у новинах.

Ми мешкали великою родиною в одній квартирі. Братова дружина якраз о шостій збиралась на роботу. Я підійшла і сказала їй, що дітей не варто відправляти у школу, мабуть, почалася війна. Прийшли у мою кімнату, я показала їй новини, вона махнула рукою, не відразу повірила. А десь о 6:30 їй прийшло повідомлення, що школа закрита, дітей не можна відправляти. Почала плакати, проснулись діти, були всі налякані,

– згадала жінка.

Вже десь о 7:30 зателефонувала родичка і швидко забрала дітей до себе додому, в приватний сектор. Всі були розгублені, не знали що робити. Брат поїхав за машиною та заправитися, повернувся через 2 години – вже тоді були великі черги на заправках.

"Я тоді була вихідна, але о 12-й годині дня мене попросили вийти на роботу, бо вже були великі черги в аптеках, магазинах. Тож я поїхала допомогти, працювала до 16:00. Тоді зателефонувала моя керівниця, сказала негайно закривати заклад і йти додому. За цей час моя мама вдома зібрала трохи речей, і коли я повернулась з роботи, брат завіз нас з нею до моєї подруги, яка живе у приватному будинку і має погріб, щоб сховатись. Ми з родиною жили у дев'ятиповерхівці, і розуміли, що залишатись вдома небезпечно дуже",

– додала наша співрозмовниця.

Обстріляні будинки у Бородянці / Фото ДСНС

Перші дні війни жінка зі своєю матір'ю провела у будинку своєї подруги, вибухи було дуже чутно і періодично доводилося бігати у погріб – переважно вночі. Спочатку про евакуацію ніхто не думав, але з 26 на 27 лютого близько першої ночі почувся сильний гуркіт – це їхали танки. Виявилося, що це наша тероборона будувала блокпост за 20 метрів від будинку, де тимчасово жила сім'я. Трохи згодом саме по цьому блокпосту почали стріляти окупанти.

Окупанти блокпост свій не ставили, вони знищили наш. Мішки там були та шини... У неділю, 27 лютого, о 6:30 ранку зателефонував брат – він хотів їхати нас забирати, але я йому не дозволила. Розповіла про ситуацію вночі, сказала забирати діток і їхати з міста. А ми з мамою залишились. І почалося – у цей день лунали вибухи, бородянський "Центр довіри" і музична школа вже палали,

– розповіла вона.

Вони їхали й просто стріляли з автоматів по будинках

Пообіді 27 лютого знову пролунали вибухи, і через хвилин 40 почала йти ворожа колона. Все це тривало близько години, були сильні обстріли. Стріляли, в тому числі по сараю, біля якого знаходився погріб, де ховалася жінка. Далі на 20 хвилин наступило затишшя і знову пішла колона, яка рухалась вулицею ще дві години. Вони їхали й просто стріляли з автоматів по будинках.

Це було дуже страшно. Ми весь цей час молились і плакали. Нас в погребі було 10 осіб, серед них – двоє дітей. Коли вийшли наверх, побачили, що горіли дві хати біля дороги. Сусід розповів, що росіяни танком зруйнували йому паркан з металопрофілю, розстріляли машину, яка стояла у дворі, знесли половину даху на будинку. Він у цей час із сім'єю був у підвалі у сусіда, це було просто страхіття. 2 березня, мабуть, я вже не пам'ятаю точно, ми перебігли до іншої знайомої – у неї хата знаходилась трохи далі від центральної вулиці, бо це просто був жах, там нас було вже 17 людей,

– зауважила жінка.

Після тієї ночі стало зрозуміло, що варто шукати вихід із ситуації.

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