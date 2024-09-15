Цього не уникнути, – у ВМС пояснили, чому Кримський міст скоро може почати сипатися

Сумнозвісний Керченський міст, який незаконно збудували росіяни, може скоро почати сипатися. Цьому сприяють дії, які вчиняють щодо цього мостового переходу окупанти.

Зокрема, ворог збільшує логістичне навантаження на Керченський міст. Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Чому Кримський міст може спіткати сумна доля

Дмитро Плетенчук зауважив, що зараз в росіян не дуже великий вибір щодо логістики в окупований Крим. Адже пороми не працюють, а коли відновлять свою роботу – не зрозуміло.

Один паром стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає. Верифікованої інформації, що росіяни запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму наразі теж немає. Саме тому на Кримський міст буде збільшуватись логістичне навантаження. Це процес, якого не уникнути,

– сказав речник.

Капітан повідомив, що Кримський міст окупантів потребує ремонту. Він підкреслив, що збільшення логістичного навантаження на конструкцію, ймовірно, прискорить її руйнування.

"Росіяни змушені будуть збільшити перевезення Кримським мостом. В них немає вибору й вони цього не уникнуть. Відповідно, Кримський міст через ці навантаження почне ще більше сипатись", – наголосив Плетенчук.

До слова, раніше партизани руху "Атеш" зазначали, що Керченський міст, який з'єднує Росію та Кримський півострів, потребує екстреного ремонту, адже через деградацію конструкційних елементів, яка призводить до обсипання частин мосту. Однак окупаційна влада не приділяє цьому мостовому переходу достатньо уваги та нехтує станом його конструкцій.