Руйнування Маріуполя з космосу, – у мережі показали щемливе відео

На супутникових знімках показали масштаби пошкоджень українського Маріуполя. На відео видно, як виглядало місто до російських обстрілів та після них.

У мережу з'явилося відео, як зараз виглядає Маріуполь з космосу. Жахливі наслідки російських обстрілів видно з супутника.

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На супутникових знімках видно, як виглядав Маріуполь до російського вторгнення, та як виглядає зараз, після більш ніж тижня обстрілів.

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